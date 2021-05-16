الانتخابات الرئاسية في إيران.. من هم أبرز المرشحين؟

تتحضر إيران لاجراء الانتخابات الرئاسية يوم 18 حزيران المقبل، وذلك لاختيار خلف للرئيس الحالي حسن روحاني الذي ينهي ولايتين في المنصب الذي يشعله منذ العام 2013.



ويوم أمس السبت (15 أيار الجاري)، انتهت مهلة الترشيح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية، وقد تقدم أكثر من 300 شخص للمشاركة في هذا السباق وغالبيتهم من الأسماء المعروفة.



ومن المقرر اعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين يوم 26 أيار و 27 منه، لتلي ذلك حملة انتخابية لـ20 يوماً.وتضم لائحة المرشحين المعروفين امرأة واحدة فقط، ولم يسبق لمجلس صيانة الدستور أن صادق على ترشح أي سيدة للرئاسة، علماً بأن المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي أكد هذا الشهر أنه لا يوجد سبب قانوني يحول دون ترشح الإناث للمنصب.

– محمود أحمدي نجاد، رئيس سابق للجمهورية بين العامين 2005 و2013 (محافظ متشدد)



– عباس آخوندي، وزير نقل سابق (إصلاحي)– مسعود بزشكيان، نائب (إصلاحي)– مصطفى تاج زاده، نائب وزير سابق (إصلاحي)– سعيد جليلي، أمين سابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، ترشح لانتخابات 2013 (محافظ متشدد)– إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الجمهورية (إصلاحي)– شمس الدين حسيني، نائب (محافظ)– حسين دهقان، مستشار المرشد الأعلى، وزير دفاع سابق (محافظ)–إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية منذ عام 2019. مرشح رئاسي في 2017 (محافظ متشدد)– علي رضا زاكاني، نائب (محافظ متشدد)– محسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام وقائد سابق لـ«الحرس الثوري»، ترشح للانتخابات في 2005 و2009 و2017 (محافظ)– حسن سبحاني، نائب سابق (محافظ معتدل)– زهراء شجاعي، رئيسة حزب النساء الإصلاحيات ومستشارة رئاسية سابقة (إصلاحية)– محمد شريعتمداري، وزير العمل (إصلاحي)– محمود صادقي، نائب سابق (إصلاحي)– عزت الله ضرغامي، رئيس سابق لهيئة البث الرسمية (محافظ)– محمد عباسي، وزير رياضة سابق (محافظ متشدد)– فريدون عباسي – دواني، نائب ورئيس سابق للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية (محافظ متشدد)– رستم قاسمي، وزير سابق للنفط ومعاون الشؤون الاقتصادية لقائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» (محافظ متشدد)– أمير حسين قاضي زاده هاشمي، نائب (محافظ متشدد)– علي لاريجاني، رئيس سابق لمجلس الشورى (2008 و2020) ومرشح رئاسي في 2005 (محافظ معتدل)– محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس المجلس البلدي لطهران ونجل الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني (إصلاحي)– عبد الناصر همتي، محافظ المصرف المركزي (إصلاحي)– سعيد محمد، ضابط في «الحرس الثوري» (محافظ متشدد)– علي مطهري، نائب سابق (محافظ معتدل)– محسن مهر علي زاده، نائب سابق للرئيس (إصلاحي).