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6 معلومات عن الصاروخ الأميركي الشارد.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
16-05-2021 | 21:30
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شدّ الصاروخ الأميركي التابع لشركة “روكيت لاب” الأمريكية الأنظار إليه مؤخراً، وذلك بعدما تم فقدان السيطرة عليه إثر فشل عملية اطلاقه.

ويأتي ذلك بعد أيام من أزمة الصاروخ الصيني الذي جعل السكان في مختلف أنحاء الدول يشعرون بالخوف بسببه إثر خروجه عن سيطرة بكين.

وحينها، برزت العديد من السيناريوهات المرتبطة بمكان سقوطه، إلا أنه ولحسن الحظ، استقر حطام الصاروخ في المحيط الهندي، وذلك بعيداً عن المناطق المأهولة.

وفي ما خصّ الصاروخ الأميركي، فقد قالت شركة “روكيت لاب” عبر موقعها في “تويتر” إنه “في المرحلة الثانية من الإشعال، حدث شيء مفاجئ في الصاروخ إلكترون وهو انقطاع المحرك، الأمر الذي أفشل وصوله إلى المدار المحدد له”.

أبرز المعلومات عن الصاروخ الأميركي "إلكترون" الذي يثير المخاوف

1- هو صاروخ الكتروني عائد لشركة “روكيت لاب” الأمريكية المتخصصة في مجال العلوم الفضائية.

2- كان الصاروخ يحمل قمرين صناعيين لرصد الأرض وهما لشركة “بلاي – سكاي”.

3- يبلغ ارتفاعه 6 طوابق تقريباً.

4- تم إطلاقه من شبه جزيرة ماهيا في نيوزيلندا في تمام الساعة 7.11 صباح يوم السبت.

5- وزن صاروخ الشركة الأميركية يزن فقط 500 كيلوغراماً، بينما كان وزن حطام الصاروخ الصيني يفوق 21 طناً.

6- الشركة قالت أنه سيتم استعادة الصّاروخ كما هو مخطط له وأن الأمر برمته لا يحتاج لأي قلق.
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