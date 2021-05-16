انتهاء جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر.. هل سيتوقف القتال في غزة؟

انتهت جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، الأحد، التي خصصت لبحث التطورات الأمنية المتصاعدة في قطاع غزة والضفة الغربية.ونقلت قناة "الحرة" عن مصادر على اطلاع بالاجتماع الذي عقد في مقر قيادة الأركان في تل أبيب، قولها أنه "لم يتم بحث وقف العملية العسكرية في غزة".وبحسب "الحرة"، فقد أوضحت مصادر إسرائيلية أن جهات دبلوماسية، وبينها الولايات المتحدة تلوح بضرورة إنهاء العملية العسكرية مع غزة، أو على الأقل بدء التحضير لإنهائها.وتلقى أعضاء المجلس إيجازاً حول الوضع الأمني في داخل البلاد، وعلى الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، بعد أن شهد الأسبوع الماضي، إطلاق صواريخ ومحاولات لاختراق السياج الأمني قرب بلدة المطلة.في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "هارتس" أن مسؤولين أمنيين يميلون إلى انهاء العملية العسكرية.والأحد، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل 33 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة في أعلى حصيلة يومية للقتلى نتيجة تبادل القصف بين إسرائيل والفصائل منذ الاثنين الماضي.وأوضحت الوزارة أن من بين قتلى اليوم "ثمانية أطفال و12 سيدة"، متحدثة عن ارتفاع حصيلة القتلى منذ الإثنين إلى "181 بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 إصابة بجراح مختلفة"، مشيرة إلى أن هذه الأرقام مرشحة للازدياد.وقال مسؤولون في وزارة الصحة إن الهجمات التي وقعت قبل الفجر استهدفت منازل في وسط مدينة غزة، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يتحرى هذه التقارير، بحسب رويترز.وفي سلسلة من الضربات الجوية في الساعات الأولى من صباح الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف منزل، يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة والواقع بمدينة خان يونس بجنوب القطاع.إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الطائرات الإسرائيلية أغارت خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة على أكثر من 90 هدفا تابعا لحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.وقال أدرعي إن الطائرات استهدفت "عشرات مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة في تل الهوا، وفي شيخ عمدان وفي مدينة غزة، بعضها تم تخزينها في منازل نشطاء ينتمون إلى القوة البحرية والجوية لحماس"، كما تم استهداف "خلايا مطلقي قذائف مضادة للدروع ووحدات هجومية لأنظمة السايبر".