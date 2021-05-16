مقتل 6 أشخاص مناهضين للانقلاب في ميانمار

قتل ستة متمردين خلال أيام من الاشتباكات في ميانمار (بورما)، وفق ما أفادت قوة دفاعية مناهضة للمجلس العسكري ومكونة من مدنيين، الأحد، في وقت دانت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا عنف الجيش.وتهز اضطرابات ميانمار (بورما) منذ أطاح الجيش بالزعيمة السياسية المدنية، أونغ سان سو تشي، في انقلاب في الأول من فبراير، ما أشعل انتفاضة واسعة سعت السلطات إلى إخمادها بالقوة.وشكل بعض أفراد الحراك المناهض للمجلس العسكري الحاكم مليشيات محلية مزودة بأسلحة منزلية الصنع، لحماية بلداتهم من قوات الأمن التي قتلت 790 مدنيا على الأقل بحسب مرصد محلي.وفي ولاية شين غربا، تحولت بلدة ميندات إلى واحدة من أبرز المناطق المضطربة في البلاد، حيث شكل بعض السكان "قوة الدفاع لأرض شين".وأفادت القوة في بيان، الأحد، بأن "ستة من أعضاء قوتنا يحاولون حماية أمن السكان في ميندات هاجموا (قوات الجيش) وضحوا بحياتهم من أجل الثورة الوطنية".وقال متحدث لوكالة فرانس برس إن أكثر من 10 من عناصر القوة، أصيبوا بجروح الأسبوع الجاري، بينما أوقف الجيش خمسة من سكان ميندات.ومع قطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة في أنحاء البلاد، لم يكن من السهل الحصول على تفاصيل بشأن القتال الذي تشهده البلاد، بينما يفاقم خوف السكان من تعرضهم إلى أعمال انتقامية، الصعوبات أمام التحقق من المعلومات على الأرض.وذكر المتحدث، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن مقاتلي "قوة الدفاع لأرض شين" أضرموا النيران في عدة مركبات للجيش ودمّروها ونصبوا كمائن للقوات العسكرية. هاجم الجيش بدوره البلدة باستخدام نيران المدفعية.وأفاد أنه بحلول الأحد، تراجع عناصر القوة المتمردة إلى الغابات.وقال "لن نبقى في البلدة.. سنعود لنهاجم قريبا، لا نملك سوى مسدّسات منزلية الصنع.. لم يكن ذلك كافيا".وأشار إلى أن السكان الذين بقوا في ميندات، الخاضعة للأحكام العرفية منذ الخميس، يخشون من مغادرة منازلهم خوفا من استهدافهم من قبل الجيش.