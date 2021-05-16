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عربي-دولي
الإمارات تدعو لوقف فوري للعنف والحفاظ على هوية القدس المحتلة
Lebanon 24
16-05-2021
|
13:00
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دعت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، الأحد، لوقف فوري للعنف والأعمال العدائية والحفاظ على الهوية التاريخية والقانونية للقدس المحتلة.
وقالت الهاشمي، خلال اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي: "ندعو للوقف الفوري للعنف والأعمال العدائية واتخاذ خطوات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار".
وأضافت: "الأحداث الأليمة التي شهدناها الأيام الماضية تذكرنا بأهمية البدء بعملية السلام وفق المبادرة العربية لارساء الاستقرار".
وتابعت: "تؤكد الإمارات على ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي وإنهاء كافة الاعتداءات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان وعلى ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية والقانونية للقدس المحتلة وأهمية التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار".
وأوضحت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي: "نؤكد دعمنا لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط ودعم الجهود المبذولة ضد كل الممارسات غير القانونية التي ما تزال تشكل عقبة أمام حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وختمت كلمتها بالقول: "نتطلع أن تتجاوز المنطقة هذه الظروف لتنعم شعوبنا الإسلامية بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة".
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