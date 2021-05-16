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إصابة 6 جنود إسرائيليين بعملية دهس في حي الشيخ جراح بالقدس

Lebanon 24
16-05-2021 | 12:55
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أصيب 6 جنود إسرائيليين جراء عملية دهس بحي الشيخ جراح في القدس، فيما تم إطلاق النار على السائق الذي نفذ العملية، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم". 

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر اختراق سيارة إحدى حواجز الشرطة وتسببها بأضرار، وقالت وسائل إعلام عبرية إن منفذ عملية الدهس "تم تحييده".


وفي وقت لاحق، أفاد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية بنقل 6 رجال أمن إلى المستشفيات إثر إصابتهم بجروح متفاوتة بعد حادث الدهس.

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم السابع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

 

 

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