إصابة 6 جنود إسرائيليين بعملية دهس في حي الشيخ جراح بالقدس

أصيب 6 جنود إسرائيليين جراء عملية دهس بحي الشيخ جراح في القدس، فيما تم إطلاق النار على السائق الذي نفذ العملية، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".
وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر اختراق سيارة إحدى حواجز الشرطة وتسببها بأضرار، وقالت وسائل إعلام عبرية إن منفذ عملية الدهس "تم تحييده".
דיווח ראשוני: ניסיון דריסה בשכונת שייח' ג'ראח בירושלים, המחבל נורה ונוטרל@SuleimanMas1 @VeredPelman pic.twitter.com/JEskw4D61e
— כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021
דיווח ראשוני: ניסיון דריסה בשכונת שייח' ג'ראח בירושלים, המחבל נורה ונוטרל@SuleimanMas1 @VeredPelman pic.twitter.com/JEskw4D61e