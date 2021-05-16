عربي-دولي

نتانياهو: الحملة العسكرية ضد غزة "ستستغرق وقتاً"

Lebanon 24
16-05-2021 | 12:58
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، الحملة العسكرية على قطاع غزة، المستمرة منذ أسبوع، "ستستغرق وقتا"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الجيش بيني غانتس، أن العملة العسكرية ضد قطاع غزة "مستمرة بكل قوة".

وأكد نتانياهو أن إسرائيل تريد "أن يدفع المعتدي الثمن وتستعيد الردع"، قائلا: "سنعيد الهدوء والأمن وهذا سيستغرق وقتا".

وأضاف: "الإنجاز الذي نريد تحقيقه هو إنقاذ حياة الإسرائيليين، لذلك أطلب الحذر والالتزام بالتعليمات".

وجاءت تصريحات نتانياهو عقب اجتماع للمجلس الوزراء المصغر، حيث أقر استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.  

من ناحيته قال غانتس إن "حماس فوجئت بالضربة التي وجهناها إليها في مواقع تحت الأرض لكسر طريقة تحركها".

وأضاف: "قلت للوفد الأميركي إنه ما من دولة ستقبل بضرب مواطنيها وواجبنا الأخلاقي والقانوني حمايتهم".
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