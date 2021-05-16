الشرطة الإسرائيلية تغلق حي الشيخ جراح بالأسمنتية

أقدمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاحد، على إغلاق حي الشيخ جراح في القدس، بالمكعبات الأسمنتية.ويأتي إغلاق حي الشيخ جراح بالمكعبات الأسمنتية، بعد ساعات من إقدام شاب فلسطيني على محاولة دهس جنود بسيارته.ووفقا لـ"سكاي نيوز"، فأن محاولة دهس نفذها شاب فلسطيني، وأدت لإصابة 3 أشخاص، قبل أن يتم قتله من قبل الجيش الإسرائيلي.وتعيش مدينة القدس حالة من التوتر منذ أسابيع عدة بسبب محاولة مستوطنين متطرفين، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، طرد فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.وأشعل تكرار الاعتداء على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، فتيل المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر.