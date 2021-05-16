عربي-دولي

ملك الأردن يكشف عن اتصالات دبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد في غزة

Lebanon 24
16-05-2021 | 15:34
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قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، إن هناك اتصالات دبلوماسية مكثفة جارية حاليا لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي.

واجتمع الملك الأردني برئيس مجلس النواب ورؤساء عدد من لجان المجلس، وأكد أنه "لا توجد دولة تدعم وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني أكثر من الأردن"، مضيفاً: "نحن كأردنيين لن نغير موقفنا أبدا".

وكان الملك قد حذر في الأيام الماضية من تداعيات الحملة العسكرية الإسرائيلية وقال إنها تعرض المنطقة لخطر كبير من عدم الاستقرار.

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم السابع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.
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