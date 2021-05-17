لحظة انطلاق صفارات الإنذار.. شاهدوا ردة فعل قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال (فيديو)

فر قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال هاربا عند انطلاق صفارات الإنذار، مساء أمس الأحد، بينما كان يتحدث عن "إنجازات جيشه" على الهواء مباشرة.



وكان قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الجنرال إليعازر توليدانو يدلي بتصريحات عبر القناة 13 العبرية مباشرة قرب الحدود مع قطاع غزة ليل أمس.



وأثناء حديثه ظهرت إشعارات على الشاشة تفيد بدوي صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة التي يتواجد فيها، حيث طلب من المذيع السماح له بالذهاب والهروب للاختباء في الملاجئ؛ خشية سقوط الصواريخ عليه.

كان قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال يتحدث عن ما يفعله في #غزة من قصف وعدوان، وأثناء الحديث هرب على الهواء مباشرة تحت دوي صافرات الإنذار إثر قصف من المقاومة على المنطقة التي يتواجد فيها.#فلسطين_تنتفض pic.twitter.com/v5iIx9BOBG

— رضوان الأخرس (@rdooan) May 16, 2021





وهذه ليست المرة الأولى التي يهرب فيها مسؤول "إسرائيلي" أمام الشاشات إلى الملاجئ بسبب صواريخ غزة، بل سبقه في ذلك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكثر من مرة.