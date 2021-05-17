عربي-دولي

لمتلقي لقاح كورونا.. "خبر سار" بشأن السلالة الهندية

Lebanon 24
17-05-2021 | 03:00
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جاءت أخبار ممتازة من الهند، بشأن فعالية اللقاحات ضد المتحور الهندي الجديد من فيروس كورونا.

 

وأظهرت دراسة أجريت في الهند، فعالية اللقاحات المضادة لكورونا بنسبة 97 بالمئة، ضد الإصابة من المتحور الهندي لفيروس كورونا.

 

وشملت الدراسة 3235 عاملا في مجال الصحة بالهند، 85 منهم مصابون بفيروس كورونا المتحور، وتلقوا جميعهم لقاحات أسترازينيكا.

 

النتيجة كانت القضاء على الفيروس بنسبة كبيرة، حيث أدخل شخصان فقط، من بين 85، إلى المستشفى للعلاج، بعد استمرار الإصابة بالفيروس.

 

وقال أنوبام سيبال، المدير الطبي للدراسة، لصحيفة التلغراف: "أظهرت دراستنا أن 97.38 بالمئة من الذين تم تطعيمهم محميون من العدوى وأن معدل تطلب دخول المستشفى كان 0.06 بالمئة فقط".

 

أما السير جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد، حيث تُجرى دراسة أخرى، فقال إن البيانات حتى الآن "واعدة إلى حد ما".

 

وقال لراديو تايمز: "يبدو أن المتحور الهندي سيكون خاضعا للقاح مثل الآخرين".

 

أما وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، فأكد على الأخبار المبشرة خلال حديثه مع "سكاي نيوز": "هناك بيانات جديدة مبكرة جدا من جامعة أكسفورد.. تعطينا شيئا من الثقة بأن اللقاحات تعمل ضد المتحور الهندي، لكنه يظل أكثر قابلية على الانتشار".

 

المصدر: سكاي نيوز
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