عربي-دولي

التصعيد دخل أسبوعه الثاني: عشرات الغارات الإسرائيلية على غزة.. وتدمير أنفاق لحماس

Lebanon 24
17-05-2021 | 04:00
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شنّ سلاح الجو الإسرائيلي ليلا عشرات الغارات على قطاع غزة، في حين واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وذلك في تصعيد دخل الاثنين أسبوعه الثاني.

 

وقال الجيش الإسرائيلي عن هجماته الجوية الأخيرة على مناطق متفرقة من القطاع استهدفت أنفاقا لحركة حماس عبر 54 طائرة مقاتلة باستخدام 110 صواريخ.

 

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قصف أيضا الليلة الماضية 9 منازل تعود لقادة من حركة حماس في غزة، قال إنها تضم مخازن للأسلحة، إلا أن هذه الهجمات عادة ما يسقط ضحيتها عدد من المدنيين.

 

وقال الجيش الإسرائيلي إن هجمات الليلة الماضية على قطاع غزة كانت ضمن المرحلة الثالثة من العملية التي يطلق عليها "حارس الأسوار".

 

وتزايدت الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار، غير أنه لا تلوح في الأفق أي علامة على نهاية لأسوأ تصعيد منذ سنوات بين إسرائيل وحماس.

 

وقال شهود إن الهجمات الإسرائيلية قصفت طرقا ومباني أمنية ومعسكرات تدريب للمسلحين ومنازل. ودوت أصوات الانفجارات في مناطق كثيرة من القطاع خلال الليل.

 

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت "أهدافا إرهابية" بعد إطلاق وابل من الصواريخ من غزة على مدينتي بئر السبع وعسقلان الإسرائيليتين بعد منتصف الليل مباشرة.

 

وتزايد القلق العالمي بالفعل بعد ضربة جوية إسرائيلية في قطاع غزة دمرت عدة منازل، أمس الأحد، وقال مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن استشهاد 42 فلسطينيا من بينهم 10 أطفال، في حين استمرت الهجمات الصاروخية على بلدات إسرائيلية.

 

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى197، منهم 58 طفلا، و34 امرأة. وقالت السلطات الإسرائيلية إن عشرة قتلوا في إسرائيل، بينهم طفلان.

المصدر: سكاي نيوز
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