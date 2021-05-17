صحيفة تكشف: ترسانة "حماس" الصاروخية تكلّف أقل من صواريخ "القبة الحديدية"

وبحسب ما نقل موقع "الحرة"، فقد توصّل مسؤولون إسرائيليون إلى استنتاج مفاده أنّ تكلفة القبة الحديدية "تستحقّ الثمن" الذي يدفع لأجلها، لأنها تحمي الأرواح والممتلكات وتقلل من الخسائر.وأطلقت "حماس" أكثر من 2000 صاروخ، خلال الأسبوع الماضي، من أصل 14 ألف صاروخ موجود لديها، ومنها مئات من الصواريخ بعيدة المدى.وأوضح خبير الصواريخ الإسرائيلي عوزي روبين أنّ "أفضل صواريخ حماس تبقى بسيطة نسبيا وغير مكلفة".وعلى عكس "حزب الله" في لبنان الذي يمتلك بعض الصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى، قال روبين إن صواريخ "حماس" بعيدة المدى هي في الواقع أقل دقة من صواريخها قصيرة المدى.وتتراوح تكلفة صواريخ "حماس" قصيرة المدى بين 300 و500 و800 دولار لكل صاروخ، وهناك القليل من المعلومات العامة حول تكلفة صواريخ "حماس" بعيدة المدى، بينما تتراوح تكلفة صواريخ "القبة الحديدية" بين 50 و100 ألف دولار.ويقدر خبير الصواريخ والرئيس السابق لمركز أبحاث الفضاء في معهد "فيشر"، تال إنبار، تكلفة الصواريخ بعيدة المدى بآلاف الدولارات لكل صاروخ، أو مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من الصواريخ قصيرة المدى.وقال إنبار إن "التكلفة قليلة بسبب التصنيع غير المكلف ورخض المواد وتهريب بعضعها من سيناء المصرية والسودان".وأوضح كل من إنبار وروبين أن إيران تدفع مقابل جميع الصواريخ، مما يعني أن حماس لا تتكلف أي شيء في صناعة ترسانتها من الصواريخ، بحسب الصحيفة.