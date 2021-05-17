عربي-دولي

أميرة بريطانية تُصاب بجلطة دموية بعد تلقيها لقاح "أسترازينيكا"!

Lebanon 24
17-05-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-823834-637568488003909768.jpg
Doc-P-823834-637568488003909768.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصيبت الأميرة البريطانية مايكل، أميرة كينت، بجلطة دموية بعد تلقيها لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

 

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تم تشخيص إصابة الأميرة البريطانية البالغة من العمر 76 عامًا بفيروس كورونا في تشرين الثاني الماضي. وبعد تلقيها اللقاح المضاد لفيروس كورونا بقيت حوالي شهر تتلقى العلاج بعد أصابتها بجلطة دموية.

 

وأكد مصدر في العائلة المالكة: "لقد كان وقتًا مزعجًا للجميع. كان من الصعب على من حولها رؤية معاناتها".

 

ويخضع لقاح "أسترازينيكا" للتدقيق فيما يتعلق بمسألة التجلطات النادرة للغاية في ظل ارتفاع الحالات المرصودة بين صغار السن.

 

وأعلنت عدة دول أوروبية منها، ألمانيا، إيرلندا، هولندا، النمسا، إيطاليا والنرويج، تعليق استخدام "أسترازينيكا" في التطعيم ضد كورونا.

 

من جانبها، أعلنت شركة "أسترازينيكا"، في وقت سابق، وعقب قرار عدة دول تعليق استخدام لقاحها ضد فيروس "كورونا"، أنه لا يوجد دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية بسبب هذا اللقاح.

 

 

 

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2021-05-17
08:07 | 2021-05-17
07:30 | 2021-05-17
07:00 | 2021-05-17
06:30 | 2021-05-17
06:07 | 2021-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website