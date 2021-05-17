قلق روسي من تزايد عدد الضحايا في فلسطين المحتلة

أعرب الكرملين عن قلقه من تزايد عدد الضحايا ومن ضربات سلاح الجو الإسرائيلي على مبان تتواجد بها مكاتب وسائل إعلام دولية.وقال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي للصحفيين اليوم الاثنين "نحن قلقون للغاية من وقوع مثل هذه الضربات، لا سيما أن المبنى كان يضم مكاتب وسائل الإعلام الرائدة في العالم. إننا نشعر بقلق بالغ إزاء العدد المتزايد للخسائر البشرية. فلاديمير بوتين لم يجر حتى الآن أي اتصالات شخصية.. وإذا لزم الأمر، يمكن تنظيمها".وأضاف بيسكوف أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشكل خطراً في حالة توسعه بشكل غير منضبط، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يسود به نظام أمني هش للغاية، ويتم الآن بذل جهود حثيثة لوقف تبادل الضربات، قائلا: "منطقة الشرق الأوسط ليست في قارة أخرى ... إنها منطقة مجاورة لنا، وحقيقة أن هذا الصراع يشكل خطرا حقيقيا في حالة نموه واستمراره بشكل غير منضبط، لأن العديد من الدول في علاقات صعبة فيما بينها... بشكل عام ، المنطقة لديها نظام أمني هش".وتابع "وبالطبع فإن الافتقار الهائل للثقة المتبادلة والنزاعات الإقليمية طويلة الأمد لا تسهم في استقرار المنطقة. لكن من المهم جدًا عدم السماح للأحداث بأن تأخذ سيناريو القوة. لذلك، يتم الآن بذل جهود على خط الرباعية ... من أجل وقف تبادل الضربات".هذا وقاربت حصيلة ضحايا القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المئتين منهم 58 طفلا و34 سيدة وما يزيد عن 1235 جريحا، فيما تتواصل الهجمات الصاروخية من الفصائل الفلسطينية في المقابل، لتطال اليوم منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.إنسانيا، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان أن "أكثر من 38 ألف شخص لجأوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها للجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مناطق متفرقة من القطاع".وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولي