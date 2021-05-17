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عربي-دولي
اتفاق سنجار... كيف يبدو مصيره؟
Lebanon 24
17-05-2021
|
07:30
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دخلت الاتفاقية المُشتركة بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان، المتعلقة بإعادة تطبيع الأحوال في منطقة سنجار، ذات الأغلبية الإيزيدية والتي تقع في أقصى شمال غرب العراق على الحدود مع سوريا، حيز التنفيذ الأحد.
وكانت الاتفاقية التي وقعها الطرفان في شهر سبتمبر الماضي قد لاقت صعوبات كثيرة، ولم يتخذ الطرفان الموقِعان خطوات عملية لتنفيذها، تجنباً لوقوع صِدامات مُسلحة مع المُقاتلين المحليين، القريبين من حزب العمال الكردستاني، الذين يرفضون عودة قوات الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق، إلى جانب فصائل من الحشد الشعبي العراقي، ذات العلاقة مع تلك التشكيلات المحلية داخل مدينة سنجار ومحيطها.
وكانت بلدة سنجار ذات الأغلبية الإيزيدية قد تعرضت في صيف عام 2014 لهجوم من قِبل تنظيم داعش الإرهابي، أوقع آلاف الضحايا من السكان المحليين عبر ارتكاب مجازر جماعية بحقهم، وهجر باقي السُكان.
وتدخلت فصائل مسلحة قريبة من حزب العمال الكردستاني من داخل الأراضي السورية، وحررت أجزاء واسعة من المنطقة وأعادت جزءا من السُكان إلى بيئتهم؛ لكنها اتهمت قوات الجيش العراقي بالتخلي عن السكان المحليين وقتئذ، ورفضت عودة تلك القوات إلى المنطقة، بدعوة عدم تكرار ما حدث بحق السُكان.
بنود الاتفاقية بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق التي وقعت في شهر سبتمبر من العام الماضي، والتي دخلت حيز التنفيذ أمس الأحد، مُقسمة إلى ثلاثة مستويات: يتعلق الأول بإنهاء العمل بالترتيبات الحكومة التي اُتخذت منذ العام 2017، والتي كانت تعتبر وتتعامل مع منطقة سنجار باعتبارها ذات حالة خاصة.
كذلك توكل المهام الأمنية والعسكرية للحكومة المركزية، التي من المفترض حسب الاتفاق أن تنسق مع حكومة إقليم كردستان العراق وتُدمج الآلاف من شُبان المنطقة في الأجهزة الأمنية الحكومية في تلك المنط
المصدر: "سكاي نيوز
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