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وزير الخارجية المصري: لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
17-05-2021 | 08:07
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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إن مصر تواصل جهودها للتوصل لوقف إطلاق النار يعفي الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية.


وذكر شكري، في حوار مع "سكاي نيوز عربية": "مصر تواصل جهودها من خلال اتصالاتها مع أطراف الصراع وأيضا الدول الفاعلة في محاولة للتوصل لوقف لإطلاق النار يعفي الشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة".

وأضاف: "من الضرورة أن يتم توصل لوقف كامل لإطلاق النار. هناك توافق حول هذا الأمر بين الكثير من الدول الفاعلة.. ونستمر في جهودنا لتحقيق هذا الغرض".

وتابع: "هناك المزيد من الاحتقان بين الطرفين، يجب التوصل إلى التهدئة في أقرب فرصة ممكنة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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