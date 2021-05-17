عربي-دولي

روسيا تحذر الغرب من أي تجاوزات في المنطقة القطبية الشمالية قبيل محادثات مرتقبة

Lebanon 24
17-05-2021 | 10:30
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 حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، الدول الغربية من أي مطالبات في المنطقة القطبية الشمالية قبيل انعقاد "مجلس المنطقة القطبية الشمالية" المرتقب في ريكيافيك الأسبوع المقبل، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال في مؤتمر صحافي في موسكو: "كان من الواضح تماما بالنسبة الى الجميع منذ مدة طويلة أن هذه أرضنا. نحن مسؤولون عن ضمان سلامة ساحلنا في المنطقة القطبية الشمالية".
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