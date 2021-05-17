الاحتيال يضرب الهند وسط كورونا.. ما يحصل خطير

تشهد أزمة "كورونا" في الهند تفاقماً كبيراً، وما حصل فعلياً هو أن النظام الطبي قد أنهكَ كلياً في وقتٍ تشهد أعداد الوفيات ارتفاعاً كبيراً عدا عن الإصابات التي تتزايد كل يوم.
ومع اشتداد حدّة الأزمة، فإن الحاجة إلى الأوكسجين تبرز إلى حد كبير، باعتباره وسيلة تساهم في انقاذ حياة مرضى الفيروس. إلا أنه وسط ذلك، فإن الاستغلال في ظل تلك الأزمة كبيرٌ جداً، إذ تبين أن هناك أشخاصاً يتاجرون بالأدوات التي تستخدم في معركة البلاد ضدّ الجائحة، وهدفهم الاساس هو تحقيق الأرباح.
وفي الواقع، فإن هناك حاجة بشكل كبير إلى عبوات الأوكسجين الفارغة، وهي الآن تعتبرُ كنزاً كبيراً. ووفقاً لموقع "economictimes" فقد تبين أن هناك شركة تسمى " Varsha Engineering"، عمدت إلى إعادة طلاء عبوات إطفاء الحريق وبيعها كعبوات للأوكسجين.
وفعلياً، فإن هذا الأمر قد تكون له عواقب مميتة، إذ قد تنفجر مطفأة الحريق الأقل قوة إذا كانت مملوءة بالأوكسجين عالي الضغط.