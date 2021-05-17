عربي-دولي

حماس تعلن استهداف بارجة.. وإسرائيل تنفي "الإصابة"

Lebanon 24
17-05-2021 | 13:30
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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، عن استهداف بارجة حربية إسرائيلية قبالة شواطئ قطاع غزة، في تطور غير مسبوق في التصعيد العسكري الحالي مع إسرائيل.

وقالت كتائب القسام في بيان: "استهدفنا بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة بدفعة من الصواريخ"، وسط استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.


وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن كتائـب القسام استهدفت قطعة بحرية إسرائيلية باستخدام غواصة غير مأهولة في بحر غزة من دون وقوع أي إصابات.

واكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول إن البارجة لم تصب، دون تأكيد عملية الاستهداف.

ويأتي هذه التطور في وقت أصيب 8 أشخاص على الأقل من جراء إصابة مبنى في أسدود داخل إسرائيل بشكل مباشر، مما ألحق فيها دمارا كبيرا وفق ما أظهرت تسجيلات مصورة.

وأعلنت كتائب القسام عن إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه عسقلان وأسدود والنقب وبئر السبع ردا على استمرار إسرائيل في استهداف مبان سكنية في قطاع غزة.  

في غضون ذلك قال بيان لمكتب الإعلام الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أخبر مؤسسات أممية نيته قصف مدرستي البراق والأقصى في محيط مسجد فلسطين في مدينة غزة.


وذكر أن المدرستين هما ضمن المراكز المعدة للإيواء، وأن إحداثياتها موجودة مسبقا لدى الجهات الدولية، مشيرا إلى خطوة الاحتلال تعني ازدياد في وتيرة الجرأة على قصف الأعيان المدنية المحمية بقوة القانون.

ودعا المكتب الإعلام الحكومي في غزة المؤسسات الدولية إلى تحمل مسئولياتها في حماية هذين المدرستين، ومنع الاحتلال من تنفيذ تهديده.

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