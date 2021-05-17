عربي-دولي

توافق مصري فرنسي على التهدئة بغزة.. والسيسي: بأسرع وقت ممكن

Lebanon 24
17-05-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-823995-637568733916207642.jpg
Doc-P-823995-637568733916207642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، إن بلاده تتمسك بوقف أعمال العنف في أسرع وقت ممكن في فلسطين وإسرائيل.

وذكر السيسي، خلال لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "مصر تتمسك بوقف أعمال العنف في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية".

من جهته، قال ماكرون: "نقدر الدور المصري في محاولة التوصل لتهدئة ومستمرون بالتشاور مع القاهرة في هذا الصدد".

واستقبل الرئيس الفرنسي، الاثنين في قصر الإليزيه، نظيره المصري، للتباحث في عدد من الملفات، من بينها التوتر القائم منذ أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، إلى جانب أزمة سد النهضة.

وكان الرئيس المصري قد وجه، الأحد، بالتنسيق مع الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، حسب ما ذكر مراسلنا في القاهرة نقلا عن مصدر مصري مسؤول.

وفي وقت سابق من الأحد، بدأت المستشفيات المصرية استقبال الجرحى الفلسطينيين، بعدما أعلنت مصر فتح معبر رفح لاستقبال ضحايا الهجمات الإسرائيلية.

وبدأ السيسي، الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، اللذين سيعقدان يومي 17 و18 مايو الجاري على التوالي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن مشاركة الرئيس السيسي تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-05-17
16:30 | 2021-05-17
16:00 | 2021-05-17
15:50 | 2021-05-17
15:48 | 2021-05-17
15:43 | 2021-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website