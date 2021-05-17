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عربي-دولي
بلينكن: نعمل "خلف الكواليس" لإنهاء العنف في الشرق الأوسط
Lebanon 24
17-05-2021
|
15:00
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده "تعمل بكثافة خلف الكواليس"، لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن قلق الولايات المتحدة "الشديد"، من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأكد بلينكن أن "أميركا تعمل بكثافة من وراء الكواليس لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
ودعا بلينكن إسرائيل والفلسطينيين إلى "حماية المدنيين" والأطفال، بينما تواصل بلاده تكثيف المساعي الدبلوماسية.
وكرر بلينكن أن إسرائيل عليها عبء إضافي في بذل كل الجهود لتفادي سقوط ضحايا مدنيين.
ومن ناحية أخرى، كرر بلينكن أن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها، ودعا حماس والفصائل الأخرى في غزة إلى وقف الهجمات الصاروخية.
وقال وزير الخارجية الأميركي إن بلاده شعرت بالقلق أيضا بسبب تعريض الصحفيين والمسعفين للخطر.
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