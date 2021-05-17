عربي-دولي

دبي تخفف من قيود كورونا على الفعاليات والأنشطة "بشرط التطعيم"

Lebanon 24
17-05-2021 | 23:30
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أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي عن تحديث الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفعاليات والأنشطة في الإمارة.

وقالت اللجنة إن هذه التحديثات سيتم تطبيقها ابتداء من اليوم الاثنين، وتشمل الاستمرار في الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي بمسافة مترين وضرورة استخدام الكمامة.

وتم السماح بإقامة حفلات الأعراس بحد أقصى 100 فرد في الفنادق وقاعات الأفراح بشرط حصول الحاضرين والعاملين على لقاح كورونا، و30 فردا للأعراس المنزلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفي ما يخص الفعاليات سمحت الإمارة بتواجد 1500 شخص كحد أقصى في الأماكن المغلقة و2500 في الأماكن المفتوحة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، ورفع عدد الذين يمكنهم الجلوس على الطاولة الواحدة في المطعم لـ 10 أشخاص كحد أقصى، و6 أشخاص للمقاهي.

وأوضحت اللجنة أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية لجميع الأنشطة والمرافق الترفيهية إلى 70 في المئة وللغرف الفندقية إلى 100 في المئة، والسماح بالفعاليات الرياضية وبحضور الجماهير شرط حصول الحاضرين والمشاركين على لقاح كورونا.

كذلك، تم السماح بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني للحفلات الغنائية والمناسبات الاجتماعية والمؤسسية والفعاليات الرياضية المجتمعية والجماهيرية، شرط حصول جميع الحاضرين على اللقاح.

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