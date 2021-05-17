ملك الأردن: الاستفزازات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قادت إلى التصعيد

نقل الديوان الملكي الأردني في تغريدة على "تويتر" عن الملك عبد الله قوله إن "الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني قادت إلى التصعيد الدائر والدفع بالمنطقة نحو المزيد من التوتر".

وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال العاهل الأردني "لا بد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته والتحرك بشكل فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والعدوان على غزة".

وأضاف الديوان الملكي ان "الملك الاردني لطالما حذر من المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس".