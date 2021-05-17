22
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إسرائيل تقصف مبنى في غزة "من دون إنذار"
Lebanon 24
17-05-2021
|
15:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى في حي الرمال بغزة، بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، بينما تم الإنذار لإخلاء برج آخر، الاثنين.
وأقدم الجيش الإسرائيلي على استهداف برج في حي الرمال في غزة، بشكل مفاجئ، ومن دون سابق إنذار.
ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، فقد أدى الهجوم لاستهداف شقة سكنية داخلها 5 أطفال و3 نساء و4 رجال، وراح ضحية القصف شخصان على الأقل.
وكان الجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ تحذيرية، مرتين، قرب برج المهند في غزة، ليتم إخلاؤه، من دون أن يتم استهدافه حتى الآن.
كذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي مركزاً طبياً في مدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، مما أوقع قتيلاً على الأقل وإصابات عدة.
ومن جانبها، هددت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، باستئناف قصف تل أبيب بالصواريخ، إذا لم تتوقف إسرائيل عن استهداف المباني السكنية.
وقال الناطق باسم الكتائب، أبو عبيدة، "نحذّر العدو بأنه إن لم يتوقف حالاً عن قصف البيوت الآمنة؛ فإننا سنعاود قصف تل أبيب وجعلها في مرمى نيران صواريخنا من جديد، وقد أعذر من أنذر".
وفي وقت سابق، جرى إطلاق دفعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، استهدفت أسدود والنقب وبئر سبع.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة
موقف مفاجئ لعون من الحريري: اهلا فيك وناطرينك
Lebanon 24
موقف مفاجئ لعون من الحريري: اهلا فيك وناطرينك
01:00 | 2021-05-17
17/05/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة نادين نسيب نجيم بالشورت تعرضها للانتقادات: أحد المتابعين "يمكن ناسية البنطلون".. هكذا ردت عليه (صور)
Lebanon 24
إطلالة نادين نسيب نجيم بالشورت تعرضها للانتقادات: أحد المتابعين "يمكن ناسية البنطلون".. هكذا ردت عليه (صور)
02:00 | 2021-05-17
17/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم فلسطيني بعد رسالة واضحة لحزب الله
Lebanon 24
تعميم فلسطيني بعد رسالة واضحة لحزب الله
01:15 | 2021-05-17
17/05/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار للبنانيين بشأن أزمة البنزين
Lebanon 24
خبر سار للبنانيين بشأن أزمة البنزين
23:31 | 2021-05-16
16/05/2021 11:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن إطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة.. هذا ما سجله الدولار عصراً
Lebanon 24
بعد معلومات عن إطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة.. هذا ما سجله الدولار عصراً
10:28 | 2021-05-17
17/05/2021 10:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2021-05-17
الاحتيال يضرب الهند وسط كورونا.. ما يحصل خطير
16:30 | 2021-05-17
دبي تخفف من قيود كورونا على الفعاليات والأنشطة "بشرط التطعيم"
16:00 | 2021-05-17
وسط الحرب على غزة.. صفقة أسلحة أميركية لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار
15:48 | 2021-05-17
للمرة الثالثة.. واشنطن تمنع صدور بيان من مجلس الأمن بشأن غزة
15:43 | 2021-05-17
ملك الأردن: الاستفزازات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قادت إلى التصعيد
15:30 | 2021-05-17
الاستخبارات العراقية تعتقل مسؤولي "التفخيخ والاقتحامات" في داعش
فيديو
تفاصيل تُكشف للمرة الاولى عن محاولة إغتيال عادل امام على يد القذافي.. وفيديو نادر لـ"الزعيم"
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف للمرة الاولى عن محاولة إغتيال عادل امام على يد القذافي.. وفيديو نادر لـ"الزعيم"
09:25 | 2021-05-17
18/05/2021 00:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في المتوسّط.. اكتشاف بقايا "وحش بحري" عملاق! (فيديو)
Lebanon 24
في المتوسّط.. اكتشاف بقايا "وحش بحري" عملاق! (فيديو)
08:00 | 2021-05-17
18/05/2021 00:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك كما لم تعرفوها.. مصعد زجاجي بالكامل لمشاهدة معالم المدينة الساحرة (فيديو)
Lebanon 24
نيويورك كما لم تعرفوها.. مصعد زجاجي بالكامل لمشاهدة معالم المدينة الساحرة (فيديو)
03:30 | 2021-05-17
18/05/2021 00:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact