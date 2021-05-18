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بايدن لنتانياهو: تواصلنا مع مصر وشركاء آخرين من أجل التهدئة

Lebanon 24
18-05-2021 | 01:00
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أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الانخراط الأميركي مع مصر وشركاء آخرين من أجل التهدئة في قطاع غزة.

إلا أن الرئيس الأميركي جدد تأكيده على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، و"شجع خطوات إسرائيل المستمرة لمحاسبة المتطرفين على العنف بين السكان، وحماية المدنيين الأبرياء"، على حدّ تعبيره. 

ومن جهة أخرى، دان بايدن يدين "هجمات حماس الصاروخية العشوائية على البلدات الإسرائيلية".

كما قال البيت الأبيض إن الرئيس عبر عن "قلقه البالغ إزاء العنف فيما بين السكان في إسرائيل"، و"قلقه على سلامة الصحفيين"، مؤكدا على الحاجة لضمان حمايتهم.

المصدر: "سكاي نيوز
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