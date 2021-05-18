عربي-دولي

مجلس الشيوخ الأميركي يدعم مناقشة قانون لمنافسة الصين تكنولوجيا

Lebanon 24
18-05-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-824161-637569228505770996.jpg
Doc-P-824161-637569228505770996.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح بدء مناقشة مشروع قانون لتخصيص أكثر من 110 مليارات دولار لتطوير القطاع التكنولوجي والأبحاث لمنافسة الصين في هذا المجال.

وأيد 86 عضوا في مجلس الشيوخ فتح المناقشة بهذا الصدد، بينما صوت 11 عضوا ضد ذلك، أمس الاثنين.

وينص القانون على استثمار الجزء الأكبر من المبلغ، أي حوالي 100 مليار دولار في الأبحاث التكنولوجية الأساسية والمتقدمة، وبرامج للتعليم والتدريب في أهم القطاعات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأشار زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى أن مناقشة مشروع القانون ستستغرق أسبوعا أو أسبوعين ابتداء من يوم الثلاثاء.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2021-05-18
03:30 | 2021-05-18
03:00 | 2021-05-18
02:30 | 2021-05-18
02:00 | 2021-05-18
01:00 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website