عربي-دولي

ستسجل رقما قياسيا لم تشهده منذ أكثر من 124 عاما.. الحرارة في موسكو 32 درجة!

Lebanon 24
18-05-2021 | 03:00
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يتوقع أن تصل درجات الحرارة في العاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء 18 أيار، الى 32 درجة مئوية، لتسجل رقما قياسيا لم تشهده منذ أكثر من 124 عاما في مثل هذه اليوم من السنة.

 

فبحسب تصريحات ميخائيل ليوس، موظف مركز "فوبوس" للطقس، فإن درجات الحرارة ستصل الى 32 درجة مئوية مع طقس غائم جزئيا يغيب عنه هطول المطر.

 

وقال ليوس" الجو سيكون غائما جزئيا، ولن يكون هناك هطول للأمطار، وستصل درجات الحارة الى 32 درجة مئوية، وفي بعض المناطق ستتراوح بين 28 الى 33 درجة مئوية".

 

  وبحسب الخبير فإنه من الممكن اليوم تسجيل رقم قياسي لدرجات الحرارة في مثل هذا اليوم من السنة، بعد تخطي الرقم المسجل في عام 1897 حيث وصلت درجات الحرارة الى 29,1 درجة مئوية.

 

 وستكون الرياح جنوبية شرقية بسرعة 4 الى 9 أمتار في الثانية، مع إنخفاض في الضغط الجوي الى 740 مليميتر زئبقي، وهو أقل من المعدل الطبيعي.

 

 

 

المصدر: سبوتنيك
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