ممثّل "حماس" في طهران يكشف كيف وصلت الصواريخ إلى غزة.. وهل تقف إيران وراء إشعال المعركة؟

في موقف يؤشر إلى خطورة ما ينتظر العدو الإسرائيلي في غزة، أكّد ممثل حركة "حماس" في إيران، خالد القدومي، أنّ جولة المواجهة المستعرة حالياً في غزة "ليست عادية". وفي مقابلة حصرية مع موقع "المونيتور"، كشف القدومي أنّ "حماس" إلى جانب غيرها من الفصائل الفلسطينية سجلت "تحوّلاً استراتيجياً في مفهوم المقاومة بحيث تم الانتقال من الدفاع عن غزة في مواجهة الهجمات الإسرائيلية إلى الدفاع عن جميع الفلسطينيين المقيمين في أحياء فلسطين القديمة"، مشدّداً على أنّ المقاومة "لن تسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة الأهداف المدنية في القدس".
وتابع القدومي: "هذه المرة الأولى التي تندلع فيها انتفاضة في القدس، وفي أوساط الفلسطينيين المقيمين في أحياء العام 1948، والضفة الغربية، وذلك إلى جانب إطلاق صواريخ من غزة"، مؤكداً أنّ هذا التطوّرات تمثّل "اختلافاً استراتيجياً على الجانب الفلسطيني (..)".
ميدانياً، كشف القدومي أنّ المقاومة نجحت بواسطة رؤوس حربية يزيد وزنها عن 250 كيلوغراماً في بلوغ مدى 250 كيلومتراً، متحدثاً عن استهداف معالم بارزة مثل قاعدة حتسريم الجوية التي شنت منها الطائرات الحربية غارات وهجمات على غزة.