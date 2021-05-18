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اصطدام طائرتين تابعتين للبحرية الأميركية فوق ولاية تكساس

Lebanon 24
18-05-2021 | 10:00
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اصطدمت طائرتان تابعتان للبحرية الأميركية خلال رحلة تدريب ووقع الحادث على بعد تسعة أميال جنوب قاعدة كينغسفيل البحرية العسكرية، بحسب ما افادت وكالة "سبوتنيك".

وتحطمت طائرة وتمكن القبطان المدرب والطيار الطالب من النجاة، فيما عادت الطائرة الثانية إلى قاعدتها.

واكدت البحرية الأميركية ان "أحد الطيارين نقل إلى المستشفى للعلاج من إصابات طفيفة، وما زال الحادث قيد التحقيق".
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