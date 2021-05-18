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عربي-دولي
قيادي في حماس يكشف: لهذيْن السببيْن تعثرت الوساطة المصرية القطرية للهدنة
Lebanon 24
18-05-2021
|
04:21
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قال قيادي في "حركة حماس" لشبكة CNN إن الوساطة المصرية القطرية للتوصل إلى هدنة مع إسرائيل "تعثرت"، موضحا أن هذه الجهود تعثرت بسبب نقطتين رئيسيتين.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن النقطة الأولى هي إصرار الحركة على أن أي وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس يجب أن يشمل إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والتهديد بإخلاء حي الشيخ جراح، مشيرا إلى أن إسرائيل رفضت هذه الشروط حتى الآن.
وقال إن النقطة الثانية هي إصرار إسرائيل على أن تبدأ حركة حماس وقف إطلاق النار أولا، قبل ثلاث ساعات على الأقل من قيام إسرائيل بذلك، مبينا أن حماس ترفض هذا الاقتراح رفضا قاطعا.
وأضاف المصدر أن محادثات الوساطة ناقشت أيضا "إجراءات حفظ ماء الوجه"، بحيث لا يوحي ترتيب الهدنة إلى فوز طرف وخسارة طرف.
وتقود مصر جهود الوساطة إذ سافر وفد مصري إلى "إسرائيل" لإجراء محادثات وعادوا إلى القاهرة للاتصال برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في الدوحة لإجراء محادثات.
وقال المصدر إن قطر تشارك في المحادثات، مضيفا أن الأميركيين يشاركون أيضا من خلال الضغط على القطريين والمصريين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
المصدر:
CNN
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