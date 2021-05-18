عربي-دولي

كولومبيا تزيح إسبانيا من قائمة أكثر 10 دول تضررا بكورونا

Lebanon 24
18-05-2021 | 05:00
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 163.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 3.3 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 163.368.005، وإجمالي الوفيات 3.385.518.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ586359 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 32.994.339.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ436537 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 15.657.391.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 274390، وإجمالي إصابات 24.965.463.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ220493 وإجمالي إصابات 2.382.745.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127946، وإجمالي إصابات 4.468.582.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 124296، وإجمالي إصابات 4.162.576.

وفي المرتبة السابعة روسيا بإجمالي وفيات 114263، وإجمالي إصابات 4.892.938.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 107973 وإجمالي إصابات 5.942.370.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات86386، وإجمالي إصابات 3.608.320.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 81809، وإجمالي إصابات 3.131.410.
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