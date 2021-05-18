عربي-دولي

لماذا تفشل "القبة الحديدية" الاسرائيلية باعتراض صواريخ حماس؟

Lebanon 24
18-05-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-824264-637569394016989132.jpg
Doc-P-824264-637569394016989132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت خبير عسكري إلى مكامن ضعف نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي المعروف باسم "القبة الحديدية".

وقال فيكتور بارانيتس، وهو خبير عسكري روسي معروف، للصحفيين إن "القة الحديدية" الإسرائيلية فعالة، لكن إمكانياتها محدودة لأنها مصممة لاعتراض عدد محدد من الصواريخ. فمثلا، إذا كان بإمكانها التعامل مع 100 هدف فماذا تقعل حين يتم إطلاق 125 صاروخا باتجاه إسرائيل؟

وفضلا عن ذلك فإن إعادة تعمير "القبة الحديدية" بالصواريخ تحتاج إلى وقت طويل وهو ما يمكن أن يستغله مطلقو الصواريخ.

وثمة مشكلة أخرى تتعلق بثمن الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية والذي يتراوح بين 40 ألف دولار و100 ألف دولار. ولذلك فإن اعتراض الصواريخ المهاجمة يكلف إسرائيل غاليا جدا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

يذكر أن حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3300 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ 10 أيار. وتم اعتراض أقل من نصفها.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2021-05-18
06:59 | 2021-05-18
06:30 | 2021-05-18
05:30 | 2021-05-18
05:00 | 2021-05-18
04:21 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website