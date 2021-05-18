ما حقيقة ظهور سلالة مصرية لفيروس كورونا؟ (فيديو)

كشف مسؤول مصري، اليوم الثلاثاء 18 أيار، حقيقة ظهور سلالة مصرية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".وأوضح محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية في تصريحات متلفزة، أن تلك شائعة لا صحة لها على الإطلاق.وقال المسؤول المصري: "من يدعي وجود سلالة مصرية، عليه أن يظهر البراهين على ذلك، ففيروس كورونا جائحة عالمية شديدة المراس، ولا يوجد أي سبب لإخفاء أي معلومات عن العالم كله".وتابع: "الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعم القطاع الطبي، ومصر مازالت في الموجة الثالثة للفيروس مع استمرار أعداد المصابين في التزايد".