عربي-دولي

بوتين: تدهور نظام الاستقرار العالمي الاستراتيجي يثير القلق

Lebanon 24
18-05-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-824291-637569448112301968.jpg
Doc-P-824291-637569448112301968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن تدهور نظام الاستقرار العالمي الاستراتيجي والحد من التسلح يثير القلق، بالإضافة إلى الإرهاب الذي يطل برأسه مرة أخرى.

كما أعرب بوتين في كلمة أمام سفراء أجانب جدد قدموا أوراق اعتمادهم بروسيا إليه، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من تفاقم المشاكل المتعلقة بأمن المعلومات الدولي، بالإضافة إلى مخاطر تجارة المخدرات، والجريمة المنظمة.

وأضاف الرئيس الروسي أن الصراعات الإقليمية طويلة الأمد تتصاعد في أفغانستان وليبيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن موسكو تتابع بقلق تطور الأوضاع، مشيرا إلى التصعيد الحاد، الذي يعيشه الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-05-18
11:00 | 2021-05-18
10:30 | 2021-05-18
10:00 | 2021-05-18
10:00 | 2021-05-18
09:30 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website