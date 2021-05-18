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عربي-دولي
قصف فلسطيني عنيف.. قتلى وجرحى إسرائيليون في أسدود وعسقلان وبئر السبع
Lebanon 24
18-05-2021
|
08:00
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أعلنت كتائب القسام قصف موقع إسناد "صوفا" بقذائف الهاون، فيما أعلنت كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى" استهدافها تجمعا للدبابات الإسرائيلية في موقع "ملكة" العسكري.
هذا وأكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها قصفت "سديروت" بقذائف الهاون من العيار الثقيل رداً على استمرار العدوان.
كما أعلنت قصف "تحشدا لجنود العدو قرب "زيكيم" برشقة صاروخية".
من جانبها، أشارت ألوية "الناصر صلاح الدين" إلى أنه "في إطار معركة "سيف القدس"، وردا على اغتيال القائد في سرايا القدس، حسام أبو هربيد، واستهداف بيوت الآمنين، قصفت الألوية مغتصبة العين الثالثة ضمن مجمع أشكول الاستيطاني شرق خان يونس، برشقة صاروخية من طراز 107".
هذا وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي": "لا زال فرسان الوحدة المدفعية يدكون مواقع وحشودات العدو العسكرية في غلاف غزة بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بمقتل إسرائيليين اثنين جراء القصف الصاروخي على أشكول.
في حين كانت مراسلتنا قد أفادت بوقوع 14 إصابة بينها 4 خطيرة و 1 حرجة جدا، في صفوف الإسرائيليين جراء سقوط صاروخ على مبنى في أشكول.
المصدر: روسيا اليوم
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