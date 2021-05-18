أميركا تحبط قرارا لمجلس الأمن ينتقد إسرائيل.. وغانتس: شكرا

شكر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الإدارة الأميركية على إحباط قرار لمجلس الأمن ينتقد بلاده.وقال غانتس في تغريدة له، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خالص شكري لإدارة الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص، لويد أوستن، الذي تحدثت معه هذا الأسبوع، لأنه منع بحق بيان مجلس الأمن الدولي الظالم الذي ينتقد تصرفات إسرائيل في غزة".وفي وقت سابق، عرقلت الولايات المتحدة الأمبركية، للمرة الثالثة، إصدار بيان مشترك لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.وقد نظرت الجلسات المغلقة لمجلس الأمن الدولي في مشروع بيان قدمته كل من الصين وتونس والنرويج، يومي الاثنين والأربعاء، الأسبوع الماضي، وساند مشروع البيان 14 من أصل 15 عضوا في المجلس.ويتطلب اعتماد البيان موافقة بالإجماع، لكن بحسب مصادر دبلوماسية عارضت الولايات المتحدة الأميركية إصداره.