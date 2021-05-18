عربي-دولي

تونس.. مقتل 5 إرهابيين قرب الحدود الجزائرية

Lebanon 24
18-05-2021 | 11:30
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قال مسؤول أمني تونسي إن القوات الأمنية والعسكرية التّونسية قتلت 5 إرهابيين، الاثنين، قرب الحدود الجزائرية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

ولفت إلى أنّ "العملية التي تجريها قوات مشتركة من الجيش والحرس الوطني ما زالت مستمرة في جبال الشعانبي".

وقبل 6 أعوام، قتل متشدد ينتمي لتنظيم "داعش" بالرصاص 39 أجنبياً على شاطئ بمدينة سوسة الساحلية، ما دفع السياح للرحيل عن البلاد وألحق أضراراً كبيرة باقتصاد تُونس.

ومنذ ذلك الحين، زادت الكفاءة التّونسية في منع الهجمات والتصدي لها, لكن الخلايا النائمة لا تزال تشكل خطراً حقيقياً ولا سيما مع عودة المتشددين من سوريا والعراق وليبيا.
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