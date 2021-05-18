عربي-دولي

الصين تمنع تسلق "إيفرست".. والسبب كورونا في نيبال

Lebanon 24
18-05-2021 | 12:30
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قرّرت الصين إلغاء محاولات تسلّق جبل إيفرست من جانبها لأعلى قمة في العالم، وذلك بسبب مخاوف من استيراد حالات "كورونا" من نيبال المجاورة، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وأشارت وكالة "شينخوا" الصّينية، السبت، إلى أنّ "الإغلاق تأكد في إشعار صدر يوم الجمعة، من الإدارة العامة للرياضة في الصين".

وتعكس هذه الخطوة الحذر الشديد الذي اتخذته الصين في التعامل مع وباء "كورونا"، في حين أنّ نيبال تشهد ارتفاعاً مع أرقام قياسية من الإصابات والوفيات الجديدة

وكانت الصّين أصدرت في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، تصاريح لـ 38 شخصاً، جميعهم مواطنون صينيون، لتسلق الجبل المعروف باسم "كومولونغما" في التبت ويبلغ ارتفاعه 8849 متراً هذا الربيع، في حين أنّ نيبال منحت الإذن لأكثر من 400 شخص.

وبحسب "أسوشيتد برس"، فإنه لم يُسمح بالتسلق من أي من الجانبين العام الماضي بسبب تفشي "كورونا".

 وفي نيبال، أبلغ العديد من المتسلقين عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد أن تم إنزالهم من معسكر قاعدة "إيفريست".

وعادةً ما يشهد شهر أيار أفضل طقس لتسلق إيفرست، ووصل العشرات إلى القمة الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يقوم المزيد بمحاولات في وقت لاحق من هذا الشهر بمجرد تحسن الطقس.

وكان 2 من المتسلقين قد لقيا حتفهما في الجانب النيبالي، أحدهما سويسري والآخر أمريكي.

وقالت الصين في وقت سابق إنها ستقيم خطاً فاصلاً في القمة وستمنع الأشخاص من جانبها من الاتصال بأي شخص على الجانب النيبالي. ولم يتضح كيفية تنفيذ ذلك.
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