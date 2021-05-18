عربي-دولي

قطر تعتقل حارسًا كينيا كتب عن معاناة العمال

Lebanon 24
18-05-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-824352-637569526013302417.jpeg
Doc-P-824352-637569526013302417.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتقل مواطن كيني في ظروف غامضة، بعد كتابته رسائل تحت اسم مستعار حول صعوبات العيش كعامل بأجر منخفض في قطر ودافع عن حقوقهم.
  
اعتقال مالكولم بيدالي يلفت الانتباه مجددًا إلى حدود التعبير في الدولة التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022. كما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه العديد من العمال المهاجرين عند الموافقة على فرصة عمل ثابتة في دول الخليج، مقابل نوبات عمل طويلة يقومون فيها بأعمال وضيعة في ظلال ناطحات السحاب التي ساعدوا في تشييدها.
  
وقال أنصار بيدالي إن قوات الأمن القطرية احتجزته مساء يوم 4 مايو ولم تقدم معلومات عن مكان وجوده.
  
وردا على أسئلة من وكالة أسوشيتد برس الثلاثاء، قالت الحكومة القطرية إن بيدالي "محتجز ورهن التحقيق لخرقه قوانين ولوائح الأمن في قطر". ورفضت الحكومة تقديم تفاصيل عن اعتقاله، ومكان احتجازه، ما إذا كان قد تلقى مساعدة قنصلية وماهية التهم المحتملة التي يواجهها.
  
وذكر  جيمس لينش، مدير منظمة فير سكوير ريسيرش آند بروجكتس، ومقرها لندن، التي تضطلع بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين في الشرق الأوسط، أن قطر "اتخذت خطوات كثيرة ... لإصلاح أنظمة العمل لديها. لكن، عندما يتحدث عامل مهاجر عن تجربته، ويشارك تجربته ويدعو إلى التغيير بطريقة سلمية تمامًا، نراهم يتعرضون للاعتقال والاختفاء".
  
بيدالي، 28 سنة، كان يعمل حارس أمن في نوبات تصل إلى 12 ساعة. وفي أوقات فراغه، كان يكتب تحت الاسم المستعار "نوح" عن تجاربه كحارس، بما في ذلك محاولة تحسين أماكن إقامة العمال. وتضمنت مقالاته إشادة لقطر في بعض الأحيان باعتبارها "رائدة في مجالات عديدة".
  
رغم ذلك، لم يتراجع عن وصف غرف النوم الضيقة التي يتقاسمها مع بعض مواطنيه – نحو 10 رجال في غرفة - أو الإحباط من عدم القدرة على الحصول على قدر من "رفاهية الخصوصية" التي يتمتع بها المغتربون الغربيون والقطريون من ذوي الياقات البيضاء.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2021-05-18
11:00 | 2021-05-18
10:30 | 2021-05-18
10:00 | 2021-05-18
09:30 | 2021-05-18
09:26 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website