قطر تعتقل حارسًا كينيا كتب عن معاناة العمال

اعتقل مواطن كيني في ظروف غامضة، بعد كتابته رسائل تحت اسم مستعار حول صعوبات العيش كعامل بأجر منخفض في قطر ودافع عن حقوقهم.اعتقال مالكولم بيدالي يلفت الانتباه مجددًا إلى حدود التعبير في الدولة التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022. كما يسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه العديد من العمال المهاجرين عند الموافقة على فرصة عمل ثابتة في دول الخليج، مقابل نوبات عمل طويلة يقومون فيها بأعمال وضيعة في ظلال ناطحات السحاب التي ساعدوا في تشييدها.وقال أنصار بيدالي إن قوات الأمن القطرية احتجزته مساء يوم 4 مايو ولم تقدم معلومات عن مكان وجوده.وردا على أسئلة من وكالة أسوشيتد برس الثلاثاء، قالت الحكومة القطرية إن بيدالي "محتجز ورهن التحقيق لخرقه قوانين ولوائح الأمن في قطر". ورفضت الحكومة تقديم تفاصيل عن اعتقاله، ومكان احتجازه، ما إذا كان قد تلقى مساعدة قنصلية وماهية التهم المحتملة التي يواجهها.وذكر جيمس لينش، مدير منظمة فير سكوير ريسيرش آند بروجكتس، ومقرها لندن، التي تضطلع بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين في الشرق الأوسط، أن قطر "اتخذت خطوات كثيرة ... لإصلاح أنظمة العمل لديها. لكن، عندما يتحدث عامل مهاجر عن تجربته، ويشارك تجربته ويدعو إلى التغيير بطريقة سلمية تمامًا، نراهم يتعرضون للاعتقال والاختفاء".بيدالي، 28 سنة، كان يعمل حارس أمن في نوبات تصل إلى 12 ساعة. وفي أوقات فراغه، كان يكتب تحت الاسم المستعار "نوح" عن تجاربه كحارس، بما في ذلك محاولة تحسين أماكن إقامة العمال. وتضمنت مقالاته إشادة لقطر في بعض الأحيان باعتبارها "رائدة في مجالات عديدة".رغم ذلك، لم يتراجع عن وصف غرف النوم الضيقة التي يتقاسمها مع بعض مواطنيه – نحو 10 رجال في غرفة - أو الإحباط من عدم القدرة على الحصول على قدر من "رفاهية الخصوصية" التي يتمتع بها المغتربون الغربيون والقطريون من ذوي الياقات البيضاء.