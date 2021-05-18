ترحيب أممي بفتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة

رحّبت الأمم المتحدة، الثلاثاء بفتح السلطات الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة يُعقد بشكل منتظم في جنيف، "نرحّب بفتح السلطات الإسرائيلية معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) أمام المساعدات الإنسانية الضرورية بعد تسعة أيام من (بدء) الأزمة".وأضاف "من الضروري فتح أيضاً معبر إيريز (بيت حانون) لدخول الفرق الإنسانية وخروجها".وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، قد أعلن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك في أعقاب جلسة مشاورات أمنية عقدت مساء، أمس الاثنين، لتقييم الأوضاع في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هيداي زيلبرمان، إن الجيش الإسرائيلي "وضع خططا لمهاجمة قطاع غزة لأيام إضافية".وشدد على أن تنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة الفصائل المسلحة في قطاع غزة، يعتبر أحد الأهداف الإسرائيلية على غزة.وقال إن الجيش الإسرائيلي قد تمكن من قتل "الشخصية القيادية رقم 2 ورقم 3 في الاستخبارات العسكرية لحماس، وقائد لواء في كتائب القسام، وقادة ميدانيين في حركة الجهاد الإسلامي".