عربي-دولي

حزب تركي يحذر من حرب "عالمية أو إقليمية"... ما السبب؟

Lebanon 24
18-05-2021 | 11:00
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أكد حزب "الحركة القومية" التركي أن "الإرهاب الإسرائيلي بلغ حدودا لا يطاق تحملها"، محذرا من أنه "إذا استمر بهذه الوتيرة، فإننا سنجد أنفسنا أمام خيار أخير هو حرب عالمية أو إقليمية".

وقال زعيم حزب "الحركة القومية" التركي، دولت بهتشلي: "الإرهاب الإسرائيلي بلغ حدودا لا يطاق تحملها، وإن استمر بهذه الوتيرة فإننا سنجد أنفسنا أمام خيار أخير هو حرب عالمية أو إقليمية".

وأضاف: " إذا لم يكن هناك مخطط لتشكيل قوات حفظ سلام من قبل الأمم المتحدة، أو بمشاركة الدول الإسلامية، من أجل حماية القدس، ينبغي علينا الإصغاء للتاريخ، وعلى الشعب التركي الدخول في رباط جديد من أجل القدس".
المصدر: روسيا اليوم
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