التحقيق حول "منظمة ترامب" يتخذ مسارا مختلفا

أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك، أمس الثلاثاء، أن "منظمة ترامب"، المجموعة المملوكة لعائلة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مستهدفة بتحقيق جنائي.وقال المتحدث باسم المدعية، ليتيسيا جيمس:، "أبلغنا "منظمة ترامب" بأن تحقيقنا حول المنظمة لم تعد طبيعته مدنية بحتة".وأضاف "نحن الآن نحقق بشكل نشِط حولها في مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع المدعي العام في مانهاتن".وكان المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سيروس فانس يحقق في تعاملات ترامب التجارية قبل الرئاسة لأكثر من عامين.وقال مكتب المدعي العام في إيداعات المحكمة إنه يحقق في "سلوك إجرامي واسع النطاق ومطول على الأرجح" في منظمة ترامب التابعة للرئيس السابق، بما في ذلك احتيال في الضرائب والتأمينات وتزوير في السجلات التجارية".