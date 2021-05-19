إسرائيل تعدّ لوقف النار في غزة دون اتفاق رسمي.. وهذه التفاصيل

كشف مصدر دبلوماسي غربي لـ"الشرق" الأربعاء، أن إسرائيل تعدّ لوقف القصف على قطاع غزة خلال الفترة القريبة المقبلة، لكن دون اتفاق رسمي أو ساعة محددة.



وقال المصدر إن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية بأنها ستوقف القصف على غزة المستمر منذ 10 أيام، لكن دون أي اتفاق رسمي يتضمن أية التزامات من جانبها، وأنها سترد بقوة على أي قصف يأتي من غزة.



وأعلن المسؤول في حركة حماس الفلسطينية، طاهر النونو، في تصريحات من غزة، أن مصر وجهات أخرى قدمت سلسلة اقتراحات لوقف النار، لكن إسرائيل رفضتها جميعاً.ورجحت مصادر في "حماس"، أن إسرائيل تسعى خلال الساعات القادمة لاغتيال شخصية كبيرة في القطاع بهدف "إعلان النصر".وكان مصدر دبلوماسي أفاد لـ"الشرق" الثلاثاء، بأن مصر قدمت مقترحاً لوقف إطلاق النار اعتباراً من الخميس، في حين أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأن حركة حماس وافقت على المقترح المصري، وهو ما نفته الحركة في بيان.وأضافت القناة "12" أن إسرائيل لم ترد بعد على المقترح الذي قُدم من خلال "قنوات خاصة"، وأنها "لم تقدم أي التزامات حتى الآن بشأن التهدئة ووقف إطلاق النار".من جانبه، نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، ما تتناقله بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، بشأن وقف النار.وقال الرشق: "لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار"، مؤكداً أن "الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة".وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت مساء الثلاثاء، أن باريس قدمت بالتنسيق مع مصر والأردن، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وغزة.وأوضح الإليزيه أنه خلال اجتماع بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبدالفتاح السيسي اللذين انضمّ إليهما ملك الأردن عبدالله الثاني عبر الفيديو، "اتفقت الدول الثلاث على 3 عناصر بسيطة" تتمثل في أن "إطلاق (الصواريخ) يجب أن يتوقف، وأن الوقت قد حان لوقفٍ لإطلاق النار، وأن مجلس الأمن الدولي يجب أن يتولى الملف"، مشيراً إلى أن باريس قررت تقديم مشروع القرار بالتنسيق مع شركائها.

(بلومبيرغ الشرق)