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مجددا... مدمرة أميركية تعبر المضيق الذي يفصل بين تايوان والصين!

Lebanon 24
19-05-2021 | 06:00
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اتهمت الصين الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بتهديد السلم والاستقرار في مضيق تايوان، بعد مرور سفينة حربية أميركية مجددا عبر المضيق الذي يفصل بين تايوان والصين.

وقال الأسطول السابع بالبحرية الأميركية إن المدمرة "كيرتس ويلبر" المزودة بصواريخ موجهة نفذت "عبورا روتينيا بمضيق تايوان" يوم الثلاثاء، بما يتفق مع القانون الدولي.

وأضاف أن "عبور السفينة من مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بضمان حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ. وسيواصل الجيش الأميركي التحليق والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وندد متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني بالعملية الأميركية التي جاءت وسط توتر محتدم بين القوتين العظميين.

وقال المتحدث الصيني: "الأفعال الأميركية تبعث بإشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان، وتفسد عمدا الوضع الإقليمي وتعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر".

وأضاف أن القوات الصينية راقبت السفينة الأميركية طوال رحلتها بالمضيق.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن المدمرة الأميركية أبحرت باتجاه الجنوب عبر المضيق، وإن الوضع كان "طبيعيا".
المصدر: روسيا اليوم
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