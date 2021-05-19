بقبلات على الوجه والدة تودع ابنها بعد أن قتله الجيش الإسرائيلي: "يا حبيبي"

ودعت والدة الشاب الفلسطيني، أدهم الكاشف، جثمان ابنها قبل أن يوارى الثرى، بقبل أخيرة على الوجه، وبكلمة "يا حبيبي"، بعدما قتله الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في رام الله أمس الثلاثاء.واجتمع أصدقاء وأقارب وأهالي محلة العين بغرب رام الله، لتشييع جثمان أدهم الكاشف، أحد ضحايا رصاص الجيش الإسرائيلي، والذي اسشتهد خلال مواجهات أمس.وحملوا الجثمان وسط حشد كبير، حاملين الأعلام الفلسطينية ونعش أدهم على الأكتاف، بعد توديع مليء بدموع الأطفال والنساء.