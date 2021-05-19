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عباس: لا سلام ولا أمن ولا اتفاق من دون القدس

Lebanon 24
19-05-2021 | 13:30
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أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، أنه "لا سلام ولا أمن ولا اتفاق من دون القدس"، لافتا إلى أن "القدس مفتاح السلام والأمن في المنطقة".
المصدر: روسيا اليوم
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