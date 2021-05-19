الملكة إليزابيث جدة للمرة الثانية عشرة!

ستصبح الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، جدة كبرى للمرة الثانية عشرة، بانتظار ولادة حفيدتها بياتريس مولودها الأول.ووفقا لبيان صادر عن قصر باكنغهام، اليوم الأربعاء: "يسعدنا أن نعلن أن العائلة المالكة تتوقع مولودًا هذا الخريف. العائلتان مسرورتان للغاية بالخبر المفرح".وتزوجت الأميرة بياتريس وهي الابنة الكبرى للأمير أندرو ودوقة يورك سارة، في تموز 2020، من الأرستقراطي الإيطالي ورجل الأعمال إدواردو مابيلي موزي في حفل خاص لم يشهد الفخامة والصخب المصاحبين دوما لحفلات زفاف أفراد العائلة المالكة بسبب قيود مكافحة جائحة كورونا.