الآيس كريم المفضل لدى بوتين يحظى بشعبية كبيرة في الصين

ازدادت شعبية الآيس كريم المفضلة لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين، بعد تقديمه أكثر من مرة هداية للرئيس الصيني شي جين بينغ.ويهتم الصينيون بجدية بهذا النوع من الآيس كريم والمعروف باسم "كوروفكا ايز كورينوفكي".كما وأن الرئيس الروسي دعى الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، خلال تواجدهما في معرض MAKS-2019 الجوي، لتجربة هذا الآيس كريم.وكان بوتين قد أهدى الزعيم الصيني في أكثر من مناسبة هذا الآيس كريم وتحديدا في قمة مجموعة العشرين في هانغتشو في عام 2016 ، وكذلك في عام 2019 في عيد ميلاده الـ66.وقال مدير المصنع المنتج للآيس كريم، إيغور موسكوفتسيف، إنه عندما قدم بوتين هدية للرئيس الصيني، كانت عبارة عن صندوق من المثلجات دون ذكر العلامة التجارية.مضيفا " يبدو أن أحدا من الجانب الصيني بحث عن العلامة التجارية لتذكر هذا المنتج".وبحسب تصريحات موسكوفتسيف، فإن وفدا صينيا زار كراسنودار، وكانوا مهتمين بجميع التفاصيل المتعلقة بتصنيع هذه المثلجات.لقد اعتقدوا بأن ما تم تقديمه للزعماء كان قد صنع بطلب خاص، إلى أن أخذوا يتفقدون ويطرحون الأسئلة المتعلقة بنوعية الأبقار والتبن الذي تأكله .واختتم موسكوفتسيف، تصريحه لـ"سبوتنيك"، قائلا " تصرف الرئيس، كأنه بمثابة إعلان مباشر عن الآيس كريم الروسي، مما زاد من شعبيته".يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر في صدارة البلدان المستوردة للآيس كريم الروسي، حسبما أفاد المركز الفيدرالي لتصدير المنتجات التابع لوزارة الزراعة الروسية.وجاء في بيان صادر عن المركز، اليوم الأربعاء: "شهد تصدير الآيس كريم إلى الولايات المتحدة نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وفي بداية عام 2021 تصدرت أمريكا قائمة مشتري الآيس كريم الروسي".هذا ويصل سعر الآيس كريم الواحد إلى 60 روبل أي مايعادل 80 سنت.