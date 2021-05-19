عربي-دولي

وزير خارجية ألمانيا: حماس صعّدت الأوضاع عمداً

Lebanon 24
19-05-2021 | 12:30
A-
A+
Doc-P-824808-637570464005502736.jpg
Doc-P-824808-637570464005502736.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فيما تتواصل المساعي الدولية من أجل خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية والدفع نحو التهدئة بين إسرائيل وقطاع غزة، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس صعدت عن عمد.

كما اعتبر أن آثار هذا العنف كانت رهيبة على الإسرائيليين والفلسطينيين، لاسيما على سكان غزة.

وأوضح أن بلاده قدمت خطة من 3 نقاط تتضمن "وقفا فوريا لإرهاب حماس بالصواريخ، وثانيا اتفاق على وقف إطلاق النار، وثالثا معالجة الأسباب المعقدة للصراع".


"وقف إطلاق نار سريع"
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والعاهل الأردني عبدالله الثاني دعيا مساء أمس خلال اتصال عبر الفيديو إلى "وقف إطلاق نار سريع" في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أفاد متحدث باسمها.

وقال المتحدث شتيفن زايبرت في بيان "لقد توافقا على أنه يجب دعم المبادرات من أجل إرساء وقف إطلاق نار سريع لتوفير الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية".

"أيام أخرى"
تأتي تلك الصريحات الألمانية فيما تتواصل المساعي الدولية سواء الأوروبية أو الأميركية أو العربية لاسيما من قبل مصر من أجل الدفع نحو وقف التصعيد المستمر منذ يوم العاشر من مايو، ما أوقع نحو 241 قتيلا فلسطينيا بينهم عشرات الأطفال جراء القصف الإسرائيلي العنيف على غزة، في حين 12 على الجانب الإسرائيلي.


في حين أفاد مصدر عسكري إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تجري تقييماً للتأكد مما إذا كانت شروط "وقف إطلاق النار" مستوفاة رغم أنها تستعد "لأيام أخرى" من القتال بعد أسبوع من التصعيد مع الفصائل المسلحة في غزة. وقال لصحافيين بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس: "نبحث عن الوقت المناسب لوقف إطلاق النار"، لكن "نستعد لأيام أخرى".

كما أضاف "نحن نقيم ما إذا كانت إنجازاتنا كافية.. والسؤال هل ستفهم حماس الرسالة" التي تقول إن قصفها الصاروخي لإسرائيل لا يمكن أن يتكرر.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2021-05-19
15:00 | 2021-05-19
14:30 | 2021-05-19
14:00 | 2021-05-19
13:30 | 2021-05-19
12:00 | 2021-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website